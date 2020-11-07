Joe Biden kazandı yeni 'First Lady' Jill Biden oldu! İşte yeni 'Lady' hakkında bilinenler
ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren seçimlerde Biden'ın başkan seçilmesiyle eşi Jill Biden yeni First Lady oldu. Yeni Lady hangi mesleği icra ediyordu, çiftin kaç çocukları var? İşte yanıtı.
Günlerdir gündeme oturan ABD seçimlerinde yüzü gülen taraf Joe Biden oldu. ABD medyası Biden'ı yeni başkan ilan etti. Biden, sırasıyla 1987 ve 2007 yıllarında başkanlık seçimlerinde aday olmaya niyetlendi ancak 87 yılındaki birinci adaylık sürecindeki adaylık konuşmasından intihal yaptığı gerekçesiyle çekilmişti. Biden 2007 yılında Obama'nın sağ kolu olmuştu.
4 yıl boyunca Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden’nın yanında olacak isim ise 43 yıllık eşi Jill Biden. Peki Amerika’nın yeni First Lady’si olarak unvanı Melania Trump’tan devralan Jill Biden kimdir? İşte yanıtı.
New Jersey, Hammonton'da 1951 yılında doğan ve ilk gençlik yıllarını Pensilvanya'da geçiren Jill Biden, İtalyan kökenli bir aileye mensuptur. Banka memuru bir baba ve ev hanımı bir annenin dört çocuğundan biri olan Jill Biden, 19 yaşındayken kolejli bir futbol oyuncusu olan Bill Stevenson ile evlendi.
Eşiyle birlikte bar işleten Jill, mutsuz bir evlilik sürecinin ardından 1974 yılında eşinden boşandı.