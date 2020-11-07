Joe Biden kazandı yeni 'First Lady' Jill Biden oldu! İşte yeni 'Lady' hakkında bilinenler

New Jersey, Hammonton'da 1951 yılında doğan ve ilk gençlik yıllarını Pensilvanya'da geçiren Jill Biden, İtalyan kökenli bir aileye mensuptur. Banka memuru bir baba ve ev hanımı bir annenin dört çocuğundan biri olan Jill Biden, 19 yaşındayken kolejli bir futbol oyuncusu olan Bill Stevenson ile evlendi.