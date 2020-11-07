ABD'nin ilk kadın ve siyahı başkan yardımcısı olarak tarihe geçti! Kamala Harris kimdir?
ABD'de 46'ncı başkanın Joe Biden'ın seçilmesiyle ilk gerçekleşti. Kamala Harris, ülkenin İlk kadın ve siyahi başkan yardımcısı olarak tarihe geçti. Öte yandan Harris, Biden ile zafer görüşmesini de paylaştı. Peki, Harris kimdir? İşte yanıtı.
Meme kanseri üzerine çalışan, diplomat kızı Hint asıllı bir bilim kadını annenin ve Stanford Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Jamaika asıllı bir babanın iki kızından biri olan Harris, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde dünyaya gelip burada büyüdü.
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Tarihsel olarak "siyah okulu" olarak anılan başkent Washington’daki Howard Üniversitesi’nde siyaset bilim ve ekonomi üzerine lisansını aldı.
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Savcı oldu: Harris, San Francisco yakınlarındaki Hastings College of Law’da hukuk derecesini tamamlar tamamlamaz eyalette suç oranlarının yüksek olduğu Alameda County’de savcı olarak göreve başladı.
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Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.
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