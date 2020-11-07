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Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden ile Kamara Harris'e tebrik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. CHP liderinin henüz iktidar veya muhalefet kanadından bir tebrik mesajı gelmeden paylaşım yapması da dikkatlerden kaçmadı.

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ABD’de merakla beklenen seçimlerde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan isim Demokratlar’ın adayı Joe Biden oldu.

CNN ve NBC başta olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu Biden’ın 270 oyu geçtiğini duyurdu.

Donald Trump böylelikle 1992’de George HR. Bush’tan sonra ikinci dönem başkanlık yarışını kaybeden ilk Cumhuriyetçi aday oldu. Kamala Harris ise ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından Biden ve Harris’i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye – ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

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