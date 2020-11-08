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Ukrayna'da 'tanrıdan mesaj aldığını' söyleyip saldırdı! 2 ölü 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı

UKRAYNA'da bir şahıs yoldan geçen kişilere bıçakla saldırdı. Bıçakla adeta ölüm savuran saldırgan, 2 kişiyi öldürdü. Olayda 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Kriviy Rig şehrinde 37 yaşındaki bir erkek yoldan geçen kişilere bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda çok sayıda bıçak darbesi alan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralananlar arasında 8 yaşında bir çocuğun bulunduğu belirtildi. Saldırganın gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna medyasında yer alan habere göre görgü tanıkları, saldırganın bağırarak ‘tanrıdan mesaj aldığını ve bugün 15 kişiyi öldürmesi gerektiğini’ söylediğini öne sürdü.

Zelenskiy: Bu bir terör eylemi

Sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının terör eylemi olduğunu belirtti. Olayın hızla soruşturulması ve saldırganın hak ettiği cezayı alması gerektiğini kaydeden Ukraynalı lider, kolluk güçlerine ülkeyi daha güvenli hale getirmeleri için her türlü önleme başvurmaları çağrısı yaptı.

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