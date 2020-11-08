Aksaray'da misafirliğe giden adama köpek saldırdı! Vücudunu parçaladı
AKSARAY'da misafirliğe giden yaşlı adama köpek saldırdı. Ev sahibinin beslediği köpek, yaşlı adam evine döndüğü sırada üzerine atlayarak kanlar içinde bıraktı.
Olay, Aksaray’ın Gülağaç İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Ali Örs misafir olarak ilçedeki komşusunun müstakil olan evine gitti. Bir süre oturduktan sonra tekrar evine gitmek için komşusunun evinden çıkan Ali Örs müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğin zincirinden kurtulması sonucu saldırıya uğradı
Suratına saldırdı sonra...: Köpek, yabancı olarak gördüğü Ali Örs’ün üzerine atlayarak önce suratını parçaladı, sonra kolunu, bacağını ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı.
Ev sahibinin müdahalesi ile kurtulan Ali Örs’ün suratı kanlar içinde kalırken, yaşlı adamın çenesi ve dudakları kanlar içinde kaldı.
Durumu ağır, sevk edildi: Ağır yaralanan Örs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.