Aksaray'da misafirliğe giden adama köpek saldırdı! Vücudunu parçaladı

Olay, Aksaray’ın Gülağaç İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Ali Örs misafir olarak ilçedeki komşusunun müstakil olan evine gitti. Bir süre oturduktan sonra tekrar evine gitmek için komşusunun evinden çıkan Ali Örs müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğin zincirinden kurtulması sonucu saldırıya uğradı