Bursa'da otomobil okul duvarına çarparak durdu: 2 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkan araç, okul duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.Abone ol
Bursa'da yoldan çıkan araç, okul duvarına çarparak durabildi.
İnegöl ilçesi Alanyurt ışıkları mevkisinde, Asiye S. (34) idaresindeki 16 LHJ 90 plakalı otomobil, yoldan çıkarak, bir okulun duvarına çarptı.
Kazada sürücü Asiye S. ile araçta bulunan Ahmet K. (46) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.