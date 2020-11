Trump'ı seçime kaybettiğine inandırmaya çalışıyor! Melenia Trump sessizliğini bozuyor mu

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump, sonuçları kabul etmeye yanaşmıyor. Trump'ı kaybettiğine damadı Jared Kushner ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan Trump ile arasının iyi olmadığı bilinen eşi Melenia Trump'ın medyanın önüne çıkıp konuşacağı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD Başkanlığı seçimini kaybeden Donald Trump'ın baş danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın Trump'ı seçim sonucunu kabul etmek için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. CNN'e konuşan ismini vermeyen kaynaklar, Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı seçildiğini reddeden ve seçimin henüz bitmeyen Trump'a damadının müdahale ettiğini söyledi. Jared Kushner'ın Donald Trump'a seçim sonuçlarını kabul etmesi için konuştuğu belirtildi.

'Seçimi ben kazandım' iddiasında

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada "Yasal olan oylarla açık ara seçimi ben kazandım" ve "Amerikan halkı hak ettikleri dürüst oyları almadan durmayacağım" demişti. Trump pazartesi gününden itibaren davalar açmaya başlayacaklarını söyledi.

Melenia Trump sesizliğini bozuyor mu?

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, Melania'nın eşi Donald Trump'ın seçim sonuçlarına meydan okuma çabalarına destek veren veya Biden'ın zaferini tanıyan bir açıklama yapmayacağını ifade etti.

Bir başka kaynak, Melania'nın çoğunlukla "kendi kendine takıldığını" ve diğer aile üyeleriyle strateji toplantılarına katılmadığını belirtti. Yetkili, First Lady'nin şu anda Beyaz Saray'da olduğunu ifade etti.

Melania Trump, cuma günü seçimden bağımsız olarak "Be Best" kampanyası ile ilgili bir Twitter paylaşımında bulundu. Eşi ve üvey oğullarının aksine bir first Lady için alışılmışın dışında bir şekilde Trump, seçimle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.