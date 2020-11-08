ABD seçiminin ardınadan Virginia'da silahlı saldırı: İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı
ABD, 2020 Başkanlık Seçimleri'ne odaklanmışken, Virginia'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı yaşandığı bildirildi. Polis ekiplerinin gönderildiği olay yerinde en az 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor.Abone ol
Virginia polis departmanının açıklamasına göre, Virginia Beach bölgesindeki bir alışveriş merkezi yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti.
Lynnhaven Alışveriş Merkezi yakınlarındaki saldırı sebebiyle olay yerine polis ekiplerinin gönderildiği, ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar hastaneye nakledilirken, olay yerinin 'aktif' olduğunu belirten yerel polis, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, söz konusu olay, bölgede yakın zamanda gerçekleşen üçüncü silahlı saldırı oldu.