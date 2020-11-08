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Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 kişi yaralandı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil, D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten aşağıya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. 

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Avcılar Haramidere D-100 Karayolu üzerinde iddiaya göre, 59 NC 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak Haramidere'de D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten alt yola uçtu. Kazada Ege Kalfa, İsa Gümüş ve Oğuzhan Topal yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.  

Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken itfaiye ekipleri yolu temizledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. 

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