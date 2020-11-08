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65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi! Valilik açıkladı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan Covid-19 vakalarının ardından 65 yaş ve üstündekilere 10:00 ile 16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

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Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında, “İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00- 16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına oy birliği ile karar verildi.” ifadesi kullanıldı. 

Marttan bu yana 200 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir’de pozitif vaka sayısı 7 bin 200’ü bulurken, 750 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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