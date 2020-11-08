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Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

Türkiye'den ABD Başkanı seçilen Joe Biden'e ilk tebrik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik ederken, "Türkiye - ABD arasındaki stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim” dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti. Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şöyle yazdı:

“Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." 

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