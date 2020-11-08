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Bayburt'ta etkili kar yağdı bir kişi mahsur kaldı

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle bir kişi mahsur kaldı.

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası'na gitmek üzere aracıyla yola çıkan Recep Gür, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

Gür'ün durumu bildirmesi üzerine Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşan bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından Kemer mevkisine ulaştı.

Sağlık durumu iyi olan Gür, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.

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