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Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Erdoğan vazgeçirdi: Şimdi sırası değil

Geçtiğimiz ay Libya Başbakanlığı görevinden istifa eden Serrac'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Libya'nın sana ihtiyacı var'' deyince kararından vazgeçtiği ortaya çıktı.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vazgeçirdiği belirtildi. Ekim ayı sonunda istifa edeceğini duyuran Libya Başbakanı Serrac geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmişti.

Bu istifanın sırası değil  

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'a "Şu an istifa etmen Libya'da dengeleri değiştirir. Libya halkının sana ihtiyacı var. Bu istifanın sırası değil" dediği öğrenildi. Bunun üzerine, bu kararını tekrar değerlendireceğini ifade eden Serrac, Trablus'a döndükten sonra istifa etmekten vazgeçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, Serrac'ın tercihine saygı duyulmakla birlikte önemli olanın Trablus Hükûmeti'ndeki yapıyı sağlam tutmak olduğunun aktarıldığını belirtti.

Libya yatırları masaya yatırıldı

Erdoğan ve Serrac görüşmesinde ayrıca, Türkiye'nin Libya'daki askerî varlığıyla ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Libya'nın savaş sonrası ihya edilmesine katkı sunacak projeler değerlendirildi. Türk iş adamlarının Libya'daki yatırımlarıyla ilgili atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Libya'ya gitmesi planlanıyor. Erdoğan, en son 2011 yılında Libya'yı ziyaret etmişti.

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