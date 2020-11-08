Murat Uysal neden görevden alındı! Reuters'e konuşan yetkiliden bomba 'döviz' iddiası

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasının nedeniyle ilgili ilk açıklama isimsiz geldi. Reuters'e konuşan üst düzey bir yetkili, ses getiren değişimin "döviz kurundaki hızlı artış" ile ilgili olduğunu söyledi.

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Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkilinin, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasının nedeninin "döviz kurundaki hızlı artış" olduğunu iddia etti. Reuters’a konuşan ekonomi yönetimine yakın isimler, Uysal’ın liranın büyük değer kaybından sorumlu tutulduğunu belirtiyor. Ajansa konuşan üst düzey bir yetkili, “Dövizdeki yükseliş tüm beklentilerin hızla üzerine çıktı. Bazı adımların etki edebileceği beklentisi vardı ama bu da gerçekleşmedi” dedi.

Ağbal zor bir görevle karşı karşıya ama...

Reuters haber ajansına konuşan AK Parti yönetiminden bir yetkili, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın “zor bir görevle” karşı karşıya olduğunu ancak liranın altında olduğu baskıyı hafifletebilecek güçlü bir isim olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Aynı yetkili, “Ağbal zekice hamleler yapacaktır” dedi ve Ağbal’ın siyasi müdahaleyi kabul edecek türden biri olarak görülmediğini aktardı.

'Murat Uysal'ın başkanlığı tam bir felaketti'

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi’nden stratejist Timothy Ash de, “Uysal’ın başkanlığı tam anlamıyla felaketti. Ağbal’ın ondan kötü olamayacağı kesin” dedi. Twitter hesabından görevden almayı değerlendiren Ash, Naci Ağbal için ise “İyi bir teknokrat olarak isim yapmıştı. Aslında bu iş için uygun bir isim” ifadelerini kullandı.