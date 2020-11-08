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Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Yaşar Demirel koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Yaşar Demirel’in tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.

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AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, yapılan testinin pozitif olduğunu ve tedavisinin evde sürdüğünü bildirdi. Yaşar Demirel yaptığı paylaşımda, "Yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye gittim. Hastanede belirtilerin Covid-19 olduğu yönünde olduğu belirtildi. Yapılan testler sonunda, sonuç pozitif çıktı. Tedavim evimde sağlık ekipleri tarafından takip edilerek, devam ediyor. Şu anda iyiyim, beni arayan ve sosyal medya üzerinden mesaj yazan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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