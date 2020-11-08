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Adana'da kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü! Sebebi ise bakın ne

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da Celal Bozkurt (33), kendisi gibi tarım işçisi olan kardeşi Serkan Bozkurt'u (27) para meselesi yüzünden çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Celal Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 5 Kasım günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Her ikisi de tarım işçisi olan Celal ve Serkan Bozkurt kardeşler sokakta yürüdükleri sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Bozkurt, cebinden çıkardığı bıçakla kardeşini boğazından yaraladı.

Kanlar içinde kalan Serkan Bozkurt yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Serkan Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Bozkurt, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celal Bozkurt ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mahkemede tutuklandı
Emniyetteki ifadesinde kardeşiyle para meselesi yüzünden tartıştıklarını ve kendisine hakaret etmesi üzerine öfkelenip, bıçakladığını söyleyen Celal Bozkurt, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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