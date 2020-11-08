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İçişleri Bakanlığı: 103 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi

İçişleri Bakanlığı son dakika yaptığı açıklamada, 'Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.' ifadeleri kullanıldı.

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İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Koronavirüs Salgını Denetimleri" konulu genelge kapsamında, 6 Kasım'da ülke genelinde toplu ulaşım araçları, taksiler, pazar yerleri, kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda denetim yapıldı.

Denetimlere 12 bin 501 ekip ve 42 bin 313 personel katıldı.

Ekipler, 7 bin 938 şehirler arası ve 24 bin 213 şehir içi toplu ulaşım aracını, 10 bin 207 taksiyi, 1837 pazar yeri ile kalabalık caddeyi, bulvar ve sokaklardaki 63 bin 58 iş yerini kontrol etti.

103 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi

Denetimlerde tedbirlere aykırı hareket ettiği tespit edilen şehir içi ve şehirler arası hizmet veren 105 toplu ulaşım aracı ile taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.

585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusu

585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 4 bin 336 iş yeri uyarıldı. Ayrıca 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat ettiği belirlendi.

Tedbirlere uymayan söz konusu kişi ve iş yerlerine idari para cezası uygulandı.

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