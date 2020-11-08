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Ankara'da faciayı kedinin çıkardığı sesler engelledi! Canlarını son anda kurtardı

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde üç katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında evdeki kedinin sesine uyanan iki kız kardeş canlarını son anda kurtardı.

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Üç katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında evdeki kedinin sesine uyanan iki kız kardeşin hayatı kurtuldu. Yangın, gece geç saatlerde Ankara’nın Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Aydos Sokak'ta üç katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anneannelerinin evinde kalan 21 yaşındaki Nazmiye Şevval ile 17 yaşındaki İrem Yazıcı kardeşler, kendilerinin bakıp büyüttüğü Cengizhan ismini verdikleri kedinin çıkardığı sesler ile uykudan uyandı ve yangını fark etti. Alevleri gören kız kardeşler kendilerini evden son anda dışarıya atarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.


Evde sıkıştığı yerden kurtarıldı
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Dumandan etkilenen Nazmiye Şevval ve İrem Yazıcı, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Yangında dairede maddi hasar meydana gelirken, Cengizhan isimli kediyi de itfaiye ekipleri evde sıkıştığı yerden kurtardı.

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