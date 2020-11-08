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Bir kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR'in Seferihisar açıklarında bir hafta önce meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi’ndeki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta İzmir’de meydana gelen depremde 114 kişinin hayatını kaybetti, bin 35 kişi de yaralandı. Yaşanan depremin dakikalar sonrasında Sığacık Mahallesi’nde, oluşan tsunami dolayısıyla ev ve iş yerlerini su altında kaldı. Türkiye’de ilk kez tsunamiden 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan felaket anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sığacık Mahallesi’ndeki marinadaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler tsunaminin şiddetini gözler önüne serdi. Deprem öncesi denizde oluşan dalgalanma ve ufak bir girdabın oluşması ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Denizdeki olaydan 2 dakika sonra deprem olduğu ve ardından denizdeki sular çekildi, marinadaki yatlar karaya oturdu. Daha sonra suların geri gelmesi ile birden yükselen deniz, kimi yatları devirdi kimilerini ise yan yatırdı. Birçok yatın zarar gördüğü tsunamide marninada bulunan otomobiller de denize sürüklendi.

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