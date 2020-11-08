Suudi Arabistan'ı vurdu! Kum fırtınası kabusu böyle geldi
SUUDİ ARABİSTAN'da son yıllarda sıkça görülen kum fırtınası yaşandı. Kabus gökyüzünü olduğu gibi kapladı, göz gözü görmez oldu. Kıyameti andıran görüntüler kayda böyle geçti.
Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu. Bölgede görüş mesafesini sıfıra düşüren fırtına nedeni ile hayat felç oldu. Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kum fırtınası nedeniyle El-Kasım'daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerin etkilendiği duyuruldu.
Müdürlük, ayrıca fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.