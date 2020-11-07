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Firari çift filyasyon ekibinin jandarma olduğunu kelepçe takılınca anladı

DENİZLİ’de, bir iş yerinde 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattı malzemesi çalan karı koca, JASAT'ın film gibi operasyonuyla yakalandı. 'Demir Yumruk' operasyon kapsamında daha önce yakalanan karı kocanın akrabaları olan çift, kendilerini takip eden filyasyon ekibinin ekibinin jandarma olduğunu kollarına kelepçe takılınca anlandı.

Sarayköy ilçesinde geçtiğimiz hafta bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler çalındı. İhbar üzerine Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay ile ilgili 36 kamera 63 saat izlendikten sonra olayda kullanılan araç plakasını tespit eden JASAT ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etmesinin ardından fiziki takibe aldı. Jandarma ve JASAT ekipleri tarafından “Demir Yumruk” adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, olayda kullandıkları araç ile 2 şüpheli sanayi bölgesinde yakalandı. Ardından Jandarma ekipleri tarafından karı koca olduğu belirlenen ilhan T. (30) ve eşi Seher T. (26), Sarayköy’de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. İhsan T. ve eşi Seher T’nin toplamda 72 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri filyasyon ekipleri kılığına girdi

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, olayın ardından gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda filyasyon ekibi kılığına girerek, olaya karıştığı iddia edilen bir çifti daha takibe aldı. jandarma ekipleri, filyasyon ekibi kılığında daha önce tutuklanan Seher T'nin kardeşi olan Musa D. (25) ile dini nikahlı eşi Ümmü Ç’nin (20)yaşadığı eve gitti. Çalan kapıyı açan 2 şüpheli, kollarına kelepçe takılınca filyasyon ekibinin jandarma olduğunu anladı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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