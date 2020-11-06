Esra Erol'da Necati'nin ABD'ye evlatlık verilen kardeşi bulundu ama...

Anne ve babası ayrılan 4 çocuğun dramı Esra Erol'un programında kötü haberle bitti. Ankara'da memur olarak çalışan Necati Güngül, Esra Erol'un programına başvurup yıllardır görmediği ablası Esra'yı bulmasını istedi. Herşey bununla başladı. Ortaya çıktı kı Necati'nin varlığından bile haberdar olmadığı bir erkek kardeşi daha vardı. Türkiye'yi cuma günü ekrana kilitleyen ise Necati'nin ABD'ye evlatlık verilen ablası Esra Evans ile ilgili olan gelişme oldu. Esra Erol, adaşı Esra'yı buldu ama haberler hem kahredici hem sürprizle doluydu.

Esra'dan kötü haber

Esra Erol ABD'de bu kez Esra Shatto'yu aramaya başladı. Cuma günü beklenen haber geldi. Esra Shatto bulunmuştu ama haberler kötüydü. Genç kadın 2012 yılında bir hastalık sonucu yaşama veda etmişti. Tek dileği ablasını bulmak olan Necati'ye haberi verirken Esra Erol ağladı. Onun anlattıkları ile birlikte Necati yıkıldı. Ablasının 2012 yılında öldüğünü öğrenince daha da kahroldu. Zira o yıl kendi kızı dünyaya gelmişti ve ona Esra adını vermişti.

Esra'nın 3 çocuğu var

Esra Shatto'nun Türkiye'de acılarla başlayan yaşamı ABD'de de yolunda gitmemiş. Önce onu evlat edinen ailede şiddete maruz kalmış sonra evlatlık verildiği aileden 15 yaşında kopmuş. Hiç evlenmeyen Esra hepsinin babası farklı olan 3 çocuk dünyaya getirmiş. 24, 22 ve 17 yaşında 2'si kız biri erkek 3 çocuğu vardı. Çocuklarını ne yetiştirme yurduna bırakmış ne evlatlık vermiş. Tüm zorluklara rağmen onlara tek başına bakıp büyütmüş.

Boynundaki ay-yıldız

Esra Shatto'nun 3 çocuğu Esra Erol'un programına gönderdikleri not ile herkesi duygulandırdı. Anneleri Türk olduğunu ve Türkiye'deki kardeşini hiç unutmamış. Boynuna ay-yıldızlı dövme yaptırmış. Esra Shatto'nun çocuklarından gelen notta şöyle yazıyordu:

-Annemiz bize hep Türk olduğunu söylüyordu. Boynuna ay yıldızlı dövme yaptırmıştı. Türkiye'de bir ailesi olduğunu söylüyordu. Annemizin hayatı acılarla dolu oldu. Hiç evlenmedi. Biz 3 kardeşin babaları farklı. Türkiye'ye gelmek ve dayımızı görmek istiyoruz.