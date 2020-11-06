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Timur Selçuk'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri yürek burktu

PİYANİST, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı

Türk müziğinin önemli isimlerinden, yorumcu, piyanist, besteci ve orkestra şefi Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. İlk konserini 7 yaşında veren Selçuk, Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğluydu. 2018 yılında 50. sanat yılını kutlayan usta isim, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet gibi büyük şairlerin şiirlerini besteledi ve seslendirdi. Türk müziğine bir çok isim kazandırdı.

Timur Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden biri ortaya çıktı. Selçuk videoda, "Küslüklerin sonu yok. Anlaşamayabiliriz ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, sonbahar, kış gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun." dedi.

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