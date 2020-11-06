BIST 1.192
DOLAR 8,51
EURO 10,12
ALTIN 533,23
İNTERNETHABER TV

Kabak tatlısı nasıl yapılır muhteşem bir tat!

Tam bir kış tatlısı olan bu lezzetin üzerine bir tutam ceviz, biraz tahin ile fethedemeyeceği gönül yoktur!

Bugün kışın en sevilen tatlarından kabak tatlısı yapmaya ne dersiniz? Ülkemizde bal kabağı genellikle kabak tatlısı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sizlere bal kabağı tatlısı tarifini vereceğiz. Kabak tatlısı nasıl yapılır, kabak tatlısı tarifi nedir gibi soruların cevaplarını birazdan öğrenebileceksiniz. İşte tadı damağınızdan düşmeyecek kabak tatlısı tarifimiz...

Malzemeler;

Bir ölçü bal kabağı, bir ölçü su, yarım ölçü şeker, bir adet limon suyu, tarifteki büyüklükte kabak için 200-300 gr kireç, 10 litre su.

Hazırlanışı;

Bir gün öncesinde kireç su ile karıştırılıp bekletilir. Ertesi gün kireç tamamen dibe çökmüş, üzerinde hafif beyazımsı duru su kalmış olmalı. Bu su, kireci tekrar bulandırmadan ayrı bir kaba alınır. Küp küp veya çubuklar şeklinde doğranan kabaklar içine eklenir ve 4-5 saat bekletilir. Yeterince sertleşen kabaklar süzülüp iki üç kez güzelce yıkanır. Tencereye aldığımız kabaklara, ölçüsü kadar su ve bu ölçünün yarısı kadar şeker eklenir. Kaynama esnasında bir adet limonun da suyu ilave edilir. Kısık ateşte, suyu reçel kıvamına gelene kadar kaynatılır. Çıtır çıtır olan kabakları ister kahvaltıda reçel olarak, ister yemeklerden sonra tatlı olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li komutandan terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'ye övgü
Avrupa'daki vizon koronavirüsü aşı adaylarını tehlikeye düşürebilir
A Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İzmir için uzaktan eğitim açıklaması
Kocaeli'de fatura istenmesi üzerine ameliyatı iptal ettiği iddia edilen özel hastaneye inceleme
Muhittin Böcek'in son sağlık durumu açıklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çocuk hareket halindeki arabadan düştü! Aile sonradan farketti işte o anlar
Timur Selçuk'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri yürek burktu
Teknosa indirim günleri 2020 başladı mı Black Friday ne zaman?
İzmir'de deprem çadırında Trabzonlu ninenin diyaloğu izleyenleri gülümsetti
Murat Göğebakan Kalbim Yaralı şarkısı aldatan eşi ölünce hatırlandı
Kanal D Hekimoğlu dizisi hakkında flaş gelişme çekimler durdu
Hünkar beğendi nasıl yapılır sofralarınız şenlenecek!
Ara tatil ne zaman 2020 kaç gün tatil olacak MEB takvimi