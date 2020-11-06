Kabak tatlısı nasıl yapılır muhteşem bir tat!

Bugün kışın en sevilen tatlarından kabak tatlısı yapmaya ne dersiniz? Ülkemizde bal kabağı genellikle kabak tatlısı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sizlere bal kabağı tatlısı tarifini vereceğiz. Kabak tatlısı nasıl yapılır, kabak tatlısı tarifi nedir gibi soruların cevaplarını birazdan öğrenebileceksiniz. İşte tadı damağınızdan düşmeyecek kabak tatlısı tarifimiz...

Malzemeler;

Bir ölçü bal kabağı, bir ölçü su, yarım ölçü şeker, bir adet limon suyu, tarifteki büyüklükte kabak için 200-300 gr kireç, 10 litre su.

Hazırlanışı;

Bir gün öncesinde kireç su ile karıştırılıp bekletilir. Ertesi gün kireç tamamen dibe çökmüş, üzerinde hafif beyazımsı duru su kalmış olmalı. Bu su, kireci tekrar bulandırmadan ayrı bir kaba alınır. Küp küp veya çubuklar şeklinde doğranan kabaklar içine eklenir ve 4-5 saat bekletilir. Yeterince sertleşen kabaklar süzülüp iki üç kez güzelce yıkanır. Tencereye aldığımız kabaklara, ölçüsü kadar su ve bu ölçünün yarısı kadar şeker eklenir. Kaynama esnasında bir adet limonun da suyu ilave edilir. Kısık ateşte, suyu reçel kıvamına gelene kadar kaynatılır. Çıtır çıtır olan kabakları ister kahvaltıda reçel olarak, ister yemeklerden sonra tatlı olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.