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Çocuk hareket halindeki arabadan düştü! Aile sonradan farketti işte o anlar

İSPARTA'da bir çocuğun, hareket halindeki otomobilden düşmesi kamera görüntülerine yansıdı. Çocuğun düştüğü araç yoluna bir süre devam etti...

Isparta kent merkezindeki Çayboyu mevkisinde ismi öğrenilemeyen 3-4 yaşlarında bir çocuk, seyir halindeki otomobilin sağ kapısından yere düştü. Aynı yolda hareket halindeki başka bir otomobilin kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun düşme anı, arkadan gelen otomobilin durması ve yol kenarındaki bir vatandaşın çocuğu kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor.

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