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Yasak Elma'dan ayrılan Talat Bulut'a Eda Ece'nin hızlı vedası olay oldu!

Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma'da Halit karakterini canlandıran Talat Bulut diziye veda etti. Dizide Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece'nin Talat Bulut'a kısa süren vedası ise dikkat çekti. O anları Instagram hesabından paylaşan Talat Bulut, "Teşekkür ederim sevgili Eda Ece. Kısa ama hızlı veda… tam 8 saniye" notunu yazdı.

Talat Bulut, 85. bölümde Yasak Elma dizisinin kadrosundan ayrılıyor. Talat Bulut’a son set gününde yapımcı Fatih Aksoy’un da aralarında bulunduğu bir veda düzenlendi. Ekip arkadaşlarıyla vedalaşan Talat Bulut’a ise Eda Ece’nin vedası gündem oldu.

Talat Bulut, Eda Ece’nin vedasını sosyal medyadan paylaşarak sitem dolu bir yazı yazdı.

Görüntülerde Eda Ece rol arkadaşı Talat Bulut’a kısa bir şekilde hemen sarılıp geri çekiliyor. O anlar Instagram hesabından paylaşan Talat Bulut, şu cümlelerle veda etti;

“Teşekkür ederim sevgili Eda Ece. Kısa ama hızlı veda… tam 8 saniye. Her bölümden 1sn alsam 85 sn eder. Uzun kaldı, 0.5 sn alsam 45 sn eder, yine uzun kaldı. 85 bölüm demek daha iyi. Her şeye rağmen her şey güzeldi”

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