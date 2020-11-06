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Isparta'da 3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü

ISPARTA'da seyir halindeki bir otomobilin açılan ön kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu. Çocuğun otomobilden düşme anı, araç kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA İskender Mahallesi’nde meydana gelen olayda; 3 yaşındaki çocuk, yolda hareket halindeki bir otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü. Yola düşen çocuğun yardımına başka bir araçtan inen sürücü yetişti. O anlar, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay araç kamerasına yansıdı

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin sola dönüş yaptığı sırada sağ ön kapısının açıldığı ve çocuğun yola düştüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca başka bir araç sürücüsünün çocuğun yardımına koştuğu ve yerden kaldırdığı çocuğu ailesine teslim etmesi yer alıyor.

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