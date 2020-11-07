BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
MEDYA

Ramo 20. bölüm fragmanı

Ramo dizisi 20. yeni bölümüyle 13 Kasım 2020 Cuma akşamı Show TV'de olacak. Ramo'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Ramo 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo'nun yeni bölümünde neler olacak? Ramo 13 Kasım 2020 Cuma akşamı Show TV'de...

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hakim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır.

Ramo ve ailesi; Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekasıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs bu kez bir çocuğu hayattan kopardı
Joe Biden'ın kazandığı Georgia için yeniden sayım kararı
Gaziantep FK Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (6 Kasım Cuma)
Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı! Gerçekten koronavirüsü önlüyor mu?
Avrupa'daki vizon koronavirüsü aşı adaylarını tehlikeye düşürebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 565. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 125. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı
Fransa'da 10 yaşındaki Türk çocukları gözaltına alındı
Isparta'da 3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü
Çukur 102. bölüm fragmanı: 4. sezon 10. bölüm
Esra Erol'da Necati'nin ABD'ye evlatlık verilen kardeşi bulundu ama...
Teknosa indirim günleri 2020 başladı mı Black Friday ne zaman?