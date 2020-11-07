BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
İNTERNETHABER TV

Özbek pilavı nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Özbek mutfağının en önemli yemeklerinden olan Özbek pilavı sıcacık leziz mi leziz tadıyla sizi mest edecek.

Özbeklerin özel günler ve düğünlerdeki vazgeçilmez yemeklerinden olan Özbek pilavı sizi tadıyla büyüleyecek. Zengin içeriği kuzu ile pilavın muhteşem uyumuyla size benzersiz bir deneyim yaşatacak olan Özbek pilavı yerken 1 tabak asla yetmeyecek. İşte eşsiz lezzetiyle Özbek pilavı tarifi...

Malzemeler;

2 su bardağı pirinç, 400 gram kuzu kuşbaşı et, 2 adet orta boy soğan, 2-3 adet havuç, 2-3 baş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1-2 yemek kaşığı tereyağ, 3 su bardağı sıcak su.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (7 Kasım 2020)
İzmir'de depremin mucizesi Ayda'dan güzel haber: Hastaneden taburcu edildi
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kesin olarak anlaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni 'Hastalık yayılıyor' paylaşımları
Fenerbahçe Konyaspor Süper Lig maçı (CANLI)
Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının maç sonucu: 1-1
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatay usulü kısır nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
Otobüste Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi yolcular duyunca...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı
Firari çift filyasyon ekibinin jandarma olduğunu kelepçe takılınca anladı
Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye - ABD ilişkileri bugüne göre çok daha iyi olabilir
Çukur 102. bölüm fragmanı: 4. sezon 10. bölüm
İstanbul trafiğinde magandaların 'makas' terörü kamerada
Teknosa indirim günleri 2020 başladı mı Black Friday ne zaman?