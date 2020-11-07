Özbek pilavı nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
Özbek mutfağının en önemli yemeklerinden olan Özbek pilavı sıcacık leziz mi leziz tadıyla sizi mest edecek.
Özbeklerin özel günler ve düğünlerdeki vazgeçilmez yemeklerinden olan Özbek pilavı sizi tadıyla büyüleyecek. Zengin içeriği kuzu ile pilavın muhteşem uyumuyla size benzersiz bir deneyim yaşatacak olan Özbek pilavı yerken 1 tabak asla yetmeyecek. İşte eşsiz lezzetiyle Özbek pilavı tarifi...
Malzemeler;
2 su bardağı pirinç, 400 gram kuzu kuşbaşı et, 2 adet orta boy soğan, 2-3 adet havuç, 2-3 baş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1-2 yemek kaşığı tereyağ, 3 su bardağı sıcak su.