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Hatay usulü kısır nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Malzemesi bol, nefis bir Hatay usulü kısır yapmaya ne dersiniz?

Hatay usulü kısır nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Sizler için bugün altın günlerinin vazgeçilmezi olan Hatay usulü kısırın nasıl yapıldığını hazırladık. Misafirlerinize parmaklarını yedirecek bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kısır tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler;

5 su bardağı esmer köftelik bulgur, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı isot, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay bardağı zeytin yağı, 1 çay bardağı nar ekşisi, 2 diş sarımsak, 1 demet maydanoz, yarım demet nane, 8-10 dal yeşil soğan, tuz servis için marul.

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