BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
DÜNYA

Kamala Harris, Joe Biden ile telefon görüşmesini paylaştı: Başardık Joe...

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris, 'Başardık Joe' dediği telefon görüşmesini paylaştı.

ABD'de 46'ncı başkanın Joe Biden'ın seçilmesiyle ilk gerçekleşti. Kamala Harris, ülkenin İlk kadın ve siyahi başkan yardımcısı olarak tarihe geçti. 

Meme kanseri üzerine çalışan, diplomat kızı Hint asıllı bir bilim kadını annenin ve Stanford Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Jamaika asıllı bir babanın iki kızından biri olan Harris, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde dünyaya gelip burada büyüdü.

Kamala Harris, Joe Biden ile konuştuğu anları paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Trump'ın avukatı Rudy Giuliani açıkladı! Birçok eyalette 'yolsuzluk davası' açılıyor
Biden'a ilk kutlama mesajı Kanada Başbakanı Trudeau'den
Kocaeli'de 'Oltalama' yöntemi ile dolandırıcılığa polis darbesi! 29 kişi gözaltında
Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi! İstanbul Valisi Yerlikaya haberi duyurdu
Ermenistan'a tek taraflı yardım gönderecekti! Norveç'ten geri adım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özbek pilavı nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
Hatay usulü kısır nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
Ünlü iş insanı Suat Kaşıbeyaz'ı hastanede feci şekilde dövdüler
Otobüste Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi yolcular duyunca...
Firari çift filyasyon ekibinin jandarma olduğunu kelepçe takılınca anladı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı
Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye - ABD ilişkileri bugüne göre çok daha iyi olabilir
Çukur 102. bölüm fragmanı: 4. sezon 10. bölüm