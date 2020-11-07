Kamala Harris, Joe Biden ile telefon görüşmesini paylaştı: Başardık Joe...

ABD'de 46'ncı başkanın Joe Biden'ın seçilmesiyle ilk gerçekleşti. Kamala Harris, ülkenin İlk kadın ve siyahi başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.

Meme kanseri üzerine çalışan, diplomat kızı Hint asıllı bir bilim kadını annenin ve Stanford Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Jamaika asıllı bir babanın iki kızından biri olan Harris, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde dünyaya gelip burada büyüdü.

Kamala Harris, Joe Biden ile konuştuğu anları paylaştı.