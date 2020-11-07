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İzmir depreminde dev beton bloklar araçların üzerine düşmüştü! İşte o anlar

İZMİR'de 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle Alsancak’ta atıl vaziyette bulunan viyadüğün dev beton blokları düşme anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz 30 Ekim’de İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 114 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve çok sayıda binanın zarar görmesine neden oldu. Bir yandan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, diğer yandan o kara güne ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İzmir Alsancak’ta atıl durumda bulunan viyadüğün dev beton blokları da depremin şiddetine dayanamadı.

Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar saniyeler içerisinde yıkılarak, metrelerce yükseklikten otopark içerisinde bulunan araçların üzerine düştü. O sırada otoparkta bulunan bazı vatandaşlar ve görevliler, depremin etkisi ve blokların düşmesini farkedip kaçarak kurtuldu. Şans eseri olayda kimse yara almazken blokların düştüğü otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Korkutan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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