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Joe Biden’ın zaferi Jennifer Lopez’i ağlattı! Gözyaşlarıyla kutladı

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı olmasını gözyaşlarıyla kutladı.

Instagram hesabından, Biden başkanlığı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Lopez, gözyaşlarını tutamadı. 

Lopez, paylaştığı videoda "Çok mutluyum. Bu sabah, herkesin daha iyi ve birleşmiş bir ülkeye doğru gittiğimizi söylediğini duymak. Mutluluk gözyaşlarıyla ağlıyorum. Umarım, hepimiz birleşebilir, birbirimizi sevebiliriz. Bu yeni bir gün. Bu yaraları sarma zamanı. Biz Amerika Birleşik Devleti'yiz, dünyanın en harika ülkesi. Bugün inanılmaz bir gün" dedi. 

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