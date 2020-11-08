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Trenyol Black Friday indirimleri 2020 Trendyol indirimleri ne zaman başlıyor?

Alışveriş çılgınlarının merakla beklediği Black Friday, bizdeki adıyla efsane cuma indirimleri kasım ayının gelmesiyle başladı. Giyimden teknolojiye, ayakkabı, çanta ve takıdan ev eşyalarına kadar onlarca farklı üründe büyük indirimler olacak. Peki Trendyol Black Friday ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, Trendyol hangi mağazalar indirim yapacak?

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Her yıl dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle takip edilen Black Friday indirim günleri başlıyor. Türkiye'de efsane cuma adıyla bilinen alışveriş ve indirim çılgınlığa ilgi büyük. Kasım ayının başlaması ile birlikte efsane cuma indirimler ne zaman, 2020 yılında Black Friday indirimlerine katılan mağazalar hangisi ve efsane kasım indirimleri ne kadar sürecek araştırmaları başladı. 

Efsane Günler yeniden başlıyor! Black Friday indirimleri 26 - 29 Kasım tarihlerinde birçok markanın yeni sezon ürünününde indirim fırsatlarıyla Trendyol' da olacak. 

Black Friday nedir: 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Black Friday nasıl ortaya çıktı: Kara Cuma terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com’a göre, 1800’lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı.

Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.

Wall Street firmaları iflas etti, dış ticaret durdu ve buğday ve mısır hasadı fiyatları düştü.1980'lerde, perakendeciler, terimi tarihe çok daha olumlu bir yansımasının yolunu buldu. Bir yıl boyunca zararda faaliyette bulunduktan sonra, dükkanlar Şükran Günü'nü takip eden günde nihayet kâr elde edebilir. Senaryonun ne kadar gerçek olduğu belli değil, ama en popüler inanış bu.

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