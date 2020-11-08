Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den gelen son dakika habere göre Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor.Abone ol
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak beklenirken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.