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Sahte içki kabusunda bugün! Çanakkale'de 2 kişi daha öldü toplam sayı kaç oldu?

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi, yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz aydan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 91'e yükseldi.

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Biga ilçesinde yaşayan Levent Arslan (45) ve Adnan Emre (51), 3 Kasım akşamı birlikte ev yapımı içki içti. Sabah uyandıklarında görme sorunu yaşayan Arslan ve Emre, yakınların tarafından Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Adnan Emre Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne Levent Arslan ise Aydın'a sevk edildi. Adnan Emre 4 Kasım günü, Levent Arslan ise bugün yaşamını yitirdi. 

Toplam ölü sayısı 91 oldu

Geçtiğimiz aydan bu yana Sahte içki dehşeti sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 91'e yükseldi.

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