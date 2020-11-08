Konya'da süt banyosu yapan çalışandan iğrenç 'iç çamaşırı' savunması

KONYA'da geçtiğimiz Perşembe günü bir süt fabrikasında süt kazanında banyo yaptığı görüntülenen ve tutuklanan şahsın pişkin savunması ortaya çıktı. İnfiale neden olan görüntülerin başrolündeki isim 'kazana iç çamaşırlarımla girdim' ifadesini kullandı.

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Konya'da büyük tepki çeken 'süt banyosu' olayının zanlıları tutuklandı. Zanlılar ifadelerinde ne yaptıklarını ve neden yaptıklarını anlattı. İfadelerde zanlılar "Süt değildi, dezenfektan kazanıydı. Kazana iç çamaşırlarımla girdim" diyor. Son sözü ise savcılık soruşturması sürecinde bilirkişiler söyleyecek.

"Dezenfektan kazanına gir de video çekelim''

Konya'dan Türkiye'ye yayılan görüntülerde süt teknesi içinde banyo yaptığı görülen Emre Sayar ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Bu işyerinde 4 aydır çalışıyorum. O gün süt toplama merkezindeki soğutma tanklarını temizliyordum. Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek 'Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim' dedi. Önce kabul etmedim ancak Uğur ile samimi olduğumuz için kabul ettim.

"İç çamaşırlarımla girdim''

Dezenfektan teknesine sıcak su dökerek tekneyi hazırladım. Üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim. Uğur da telefonu ile beni videoya aldı. Uğur'a 'Sakın bir yerde paylaşma demiştim. Uğur da 'Tamam' demişti. 5 Kasım'da tanıdıklarım beni arayarak internette videomu gördüklerini söyleyince videonun paylaşılmış olduğunu anladım. Sonra Uğur beni aradı. 'Polis bizi çağırıyor' dedi. Ben kesinlikle süt ile banyo yapmadım. Dezenfektan teknesinde süt lekesi kalmış sıcak su ile banyo yaptım. Süt tankları zaten -4 derece olur ve içine girilemez"

"Bir dakika içinde silmiştim, her yere yayılmış''

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; görüntüleri çeken Uğur Turgut da "O gün temizlik yapıyorduk. Emre'ye 'Kazana gir de video çekelim' dedim. Emre üzerindeki kıyafetleri çıkarıp iç çamaşırlarıyla dezenfektan kazanına girdi ben de videoya çektim. Süt ile banyo yapmadı süt lekesi olan dezenfektan kazanında banyo yaptı. Aynı gün TikTok adlı uygulamada videoya düzenleme yaptım. Videoyu yaklaşık bir dakika içinde silmiştim. Polis beni arayınca videonun yayıldığını anladım" dedi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada banyo yapılan kazanda süt mü yoksa dezenfektan mı olduğuna dair bilirkişi raporu da alınacak. Soruşturma devam ediyor.