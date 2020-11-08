Şişli'de kadını taciz edip telefonunu çalan şüpheli yakalandı! Güvenliğe bıçak çekti

Şişli Fulya'da iş yerinde mola veren kadın, pandemi nedeniyle açık havada zaman geçirmek için dışarı çıktı. İş yerinin yan tarafında bulunan sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi gelerek oturdu. Simit yerken bir anda harekete geçen kişi, kendi halinde oturan kadına saldırarak tacizde bulundu.