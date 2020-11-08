Son dakika Bingöl'de korkutan deprem! Kandilli şiddetini açıkladı son depremler

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4,1 olarak açıkladı.Abone ol
Sık sık depremlerin yaşandığı illerimizden Bingöl'de, Kandilli'ye göre; 4,1, AFAD'da göre 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, deprem saat 12.22'de Karlıova ilçesi Kayapınar bölgesinde yerin 3 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD 4.2 dedi
AFAD'a göre ise deprem 9 km derinlikte olurken büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.
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