Son dakika Bingöl'de korkutan deprem! Kandilli şiddetini açıkladı son depremler

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4,1 olarak açıkladı.

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Sık sık depremlerin yaşandığı illerimizden Bingöl'de, Kandilli'ye göre; 4,1, AFAD'da göre 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, deprem saat 12.22'de Karlıova ilçesi Kayapınar bölgesinde yerin 3 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD 4.2 dedi

AFAD'a göre ise deprem 9 km derinlikte olurken büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...