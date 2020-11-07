Afyonkarahisar'da ürküten görüntü! Fay hattı boyunca yarık ve obruk çıktı

Derinliği 6 metreyi bulan obruklarda önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Hasan Kandemir, ''Bazı obrukların 5- 6 metre derinliği var. Buraya bir adam düşse çıkamaz. Bu yarıklar böyle gidiyor. Bizim evler de aynen böyle çatlak, delik. İmkanımız olmadığı için mecbur evlerde duruyoruz. Bu kabirlerin de düzenlemesi gerekiyor" dedi.