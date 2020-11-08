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Sağlık Bakanı Koca'dan flaş uyarı! Maske sizi gripten de korur

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığını belirterek, maskeyi kuralına göre takmanın, koronavirüsten ve mevsimsel gripten koruduğunu ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı" dedi. 

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