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Koronavirüse yakalanmıştı! Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Bir süredir korona virüs tedavisi gören Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, hayatını kaybetti.

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, Ekim ayının son haftasında temas ettiği bir yakınının korona virüse yakalanması üzerine test yaptırmış ve testinin pozitif çıkması ile kendisini evinde izole etmişti. Korona virüs tedavisi sürerken durumunun ağırlaşması üzerine Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli sosyal medya hesaplarından, “Belediye Başkan Yardımcım Erol Özgür'ü maalesef kaybettik. Uzun yıllar yan yana, omuz omuza çalıştığım dava arkadaşım, değerli ağabeyime Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” paylaşımı yaparak Başkan Yardımcısı Erol Özgür’ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

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