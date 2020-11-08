BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  DÜNYA

Barbarlık! Ermenistan şehit Azerbaycan askerlerinin naaşlarını domuzlara yedirdi

AZERBAYCAN ordusu karşısında yenilgi üstüne yenilgi alan Ermenistan yamyamlıkta ve barbarlıkta sınır tanımıyor.Şehit Azerbaycan askerlerinin naaşları, Ermeni güçlerince domuzlara yedirildi. Parlamento Başkan Yardımcısı Alen Simonyan, bu savaş suçunun videosunu paylaştı

Abone ol

Ermenistan savaş suçu işlediğinin en net kanıtını Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alen Sumonyan aracılığıyla tüm dünyanın gözünün içine soktu. 

Simonyan, cephede şehit düşen Azerbaycan askerlerinin naaşlarını domuzlara yedirirken çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Bingöl'de korkutan deprem! Kandilli şiddetini açıkladı son depremler
Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra işgalden kurtardı! Çok kritik kent artık özgür
Konya'da süt banyosu yapan çalışandan iğrenç 'iç çamaşırı' savunması
İstanbul’da su seviyesi azalıyor! Hepatit A ve koleraya davetiye çıkarabilir
 Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: Ödemeleri sadece kapıda yapın
İçişleri Bakanlığı: 103 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş uyarı! Maske sizi gripten de korur
Özge Özder'in eşi kimdir Sinan Güleryüz kaç yaşında?
2 aydır yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı
Koronavirüse yakalanmıştı! Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür hayatını kaybetti
Sahte içki kabusunda bugün! Çanakkale'de 2 kişi daha öldü toplam sayı kaç oldu?
Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır sorgulama ekranı 2020
Yorumlar 13 yorum