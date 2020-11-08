Barbarlık! Ermenistan şehit Azerbaycan askerlerinin naaşlarını domuzlara yedirdi

AZERBAYCAN ordusu karşısında yenilgi üstüne yenilgi alan Ermenistan yamyamlıkta ve barbarlıkta sınır tanımıyor.Şehit Azerbaycan askerlerinin naaşları, Ermeni güçlerince domuzlara yedirildi. Parlamento Başkan Yardımcısı Alen Simonyan, bu savaş suçunun videosunu paylaştıAbone ol
Ermenistan savaş suçu işlediğinin en net kanıtını Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alen Sumonyan aracılığıyla tüm dünyanın gözünün içine soktu.
Simonyan, cephede şehit düşen Azerbaycan askerlerinin naaşlarını domuzlara yedirirken çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Ermenistan'ın Savaş Suçu Delili!— BAU DEGS (@BAUDEGS) November 8, 2020
Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı @alensimonyan cephede şehit düşen Azerbaycan askerlerinin naaşlarını domuzlara yedirirken çektiği fotoğrafı paylaştı. Neredesin insanlık? pic.twitter.com/lJtXmjcyF4