Türkiye'den Şuşa'nın işgalden kurtarılmasına ilişkin tebrik mesajları! Çok sevinçliyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şuşa kentini Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan'ın zaferini kutladı. Çelik, 'Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz.' dedi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şuşa'nın kurtarılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ermeni işgali altında olan Şuşa kentini kurtaran Azerbaycan ordusu, yeni bir zafere imza attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi duyururken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter üzerinden kutlama mesajı yayınladı.

"Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun''

Ömer Çelik paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Mübarek olsun. Bereketli olsun. Hayırlı ve kutlu olsun."

Oktay: Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir

Şuşa'nın kurtarılması ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ‘Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir’ ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasını tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa'da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.