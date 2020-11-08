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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan ordusuna tebrik

Milli Savunma Bakanlığı, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusunu tebrik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Şuşa kentini işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusunu tebrik etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara" denildi.

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