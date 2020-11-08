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Aydın'da cezaevinden çıktı! Babasının evini ateşe verdi

Kuşadası'nda cezaevinden kısa süre önce çıkan bir kişi, iddiaya göre babasının oturduğu daireyi yakarak kaçtı.

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Edinilen bilgiye göre, cezaevinden çıkan Muhammet B. isimli bir kişi Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’nde oturan babasının evine yerleşti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet B. saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 4. katında babası Mehmet Ş. B.’nin oturduğu daireyi ateşe verdi.

Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sırasında çıkan dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.


Soruşturma devam ediyor
Yangını çıkaran Muhammet B., olay yerinden kaçarken babası Mehmet Ş.B., oğlunun kısa süre önce cezaevinden çıktığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Oğlunun tedavi edilmesi için her yere başvurduğunu kaydeden baba, buna rağmen bir çözüm bulamadığını ve oğlunun sonunda evini yaktığını iddia etti. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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