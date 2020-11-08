Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 şüpheli gözaltında

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Adana merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 19 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı planlaması içerisinde oldukları belirtildi.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Milletvekilleri, iş insanları ve savcıları kaçırma planı

Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.

Biri Muğla'da 18'i Adana'da gözaltına alınan zanlıların ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden grubuyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Kulaklarını kesmişler, dövüp işkence etmişler

Gözaltına alınan 19 şüpheliden birinin kadın olduğu öğrenildi. Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin, örgütün aktif eylemlerini gerçekleştirdiği bildirildi. Gözaltındaki örgüt üyelerinin bazılarının, daha önce dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişileri dövüp, kulaklarını keserek işkence yaptıkları iddia edildi.