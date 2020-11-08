Sosyal medyada dolanan iddiaya göre bu akşam Masterchef'e veda eden isim favori gösterilen Uğur Yılmaz Deniz olacak. Peki Masterchef Uğur nereli kaç yaşında Uğur Yılmaz Deniz kimdir?

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TV 8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışması Masterchef Türkiye'de rekabet haftalar ilerledikçe daha da kızışıyor. Final haftasına kimler kalacak merak edilirken her hafta yarışmaya bir isim daha veda ediyor. Bu akşam yani 8 Ekim Pazar günü Masterchef'ten gidecek isim yine günler öncesinden ifşa oldu.

Herkes bu akşam kim gidecek diye merakla beklerken Masterchef'in elenen ismi yine günler öncesinden belli oldu. Sosyal medya hesaplarından Masterchef hakkında gizli paylaşımları yapan birçok kullanıcı bu hafta yarışmaya veda eden ismin favori gösterilen yarışmacı Uğur olduğunu iddia etti..

Her hafta sosyal medyada günler önce yayılan eleme ifşalarını bir bir tutması ise TV8'i karıştırdı. Geçmiş haftalarda sırasıyla Duygu, Walison, Didem, Tanya'nın eleneceğinin yayılması bilgileri kim sızdırıyor sorusunu akıllara getirdi.

Acun Ilıcalı'nın bu gizli bilgileri sızdıran kişileri aradığı ve bu ifşaları yapanların prodüksiyondan olduğu ise gelen bilgiler arasında. Paylaşımları yapan kişinin normalde sosyal medya hesabı olmadığı ve başka birinin aracılığı ile sızıntıları yaydığı kulaktan kulağa dolaşan iddialardan sadece biri.

Peki bugün yarışmaya veda edeceği söylenen Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında birlikte tanıyalım...

Uğur Ylmaz Deniz kimdir: Uğur Yılmaz Deniz, 26 yaşında ve aşçı. MasterChef Türkiye’de Antalya’dan katılıyor. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha’da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı. Lezzet konusunda başarılı olan ancak sunum tabağının geliştirmesi gerektiği söylenen yarışmacı evet oylarını alarak üst tura yükseldi.

Final turuna nasıl çıktı: 29 Temmuz 2020 tarihli MasterChef Türkiye’de üçlü düelloların ilk grubunda Uğur Yılmaz Deniz, Tanju Sarıdikmen ve İbrahim Şenel ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Risotto yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Sürenin bitmesinin ardından şefler, hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve değerlendirme yaptılar. Oybirliği ile verdikleri karar sonrasında Uğur Yılmaz Deniz’in günün kazananı olduğunu ve MasterChef’te final turuna kaldığını açıkladılar.