8 Kasım Masterchef elenen isim şok etti kimse beklemiyordu!
Masterchef'te bu akşam yani 8 Kasım Pazar akşamı elenecek isim yine günler öncesinden ifşa olmuş ve sosyal medyada elenen ismin Uğur Yılmaz Deniz olduğu iddia edilmişti. Fakat Masterchef'ten elenen isim Furkan Yalçın oldu.
TV 8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışması Masterchef Türkiye'de rekabet haftalar ilerledikçe daha da kızışıyor. Final haftasına kimler kalacak merak edilirken her hafta yarışmaya bir isim daha veda ediyor. Bu akşam yani 8 Kasım Pazar günü Masterchef'te elenen isim tatlıları ile nam salan Furkan Yalçın oldu.
Bu hafta Masterchef'te Kırmızı takım Serhat'ın kaptanlığında Uğur, Barbaros ve Ebru'dan oluştu. Mavi takımda ise Emir'in kaptanlığında Esra Furkan, Ayyüce Sefa ve Eray oldu.
Rekabetin ve heyecanın giderek arttığı yarışmada her hafta giden yarışmacının günler öncesinden bilinmesi TV 8'de kriz çıkardı. Yarışmacılara sosyal medya paylaşımı yapmaları yasaklandı.
Masterchef çekim ekibinde çalışan personelin sosyal medya hesapları mercek altına alındı fakat her hafta sosyal medyada yayılan ifşaların önüne geçilemedi. Veda eden isimlerde günler öncesinden medyaya sızmaya başladı.