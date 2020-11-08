Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kalmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Konuşmasına Azerbaycan'ın 28 yıl sonra Şuşa kentini işgalden kurtarmasını tebrik ederek başlayan Erdoğan, İzmir depreminin CHP'nin enkaz altında kalmasının resmi olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir." dedi. Erdoğan, İzmir depremi nedeniyle iktidara yönelik eleştirelere sert çıkıp, "İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kalmasıdır" dedi. Kocaeli İl Kongresi'de konuşan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle...

- Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.

- 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar.

- Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir.

Her kim ki milletten koparsa, kibir ve fitne belasına bulaşırsa...

- Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz.

- AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.

- Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.

- Hiçbir sıfat, milleti hor görmenin bahanesi olamaz. Teşkilatlarımızdaki değişimin dışlamanın değil daha çok insanımızı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz.

- Bu millete efendi değil hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız.

Devlet garip gurebayı hiç yalnız bırakmadı

- Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı.

- İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

- İnşallah bir yıl içerisinde İzmir'deki çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz.

Binalardan eşyalarını alamayanlara 30 biner lira

- Yıkılan ve yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayanlara 30 biner lira nakdi yardımda bulunuyoruz.

- Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapılıyor. Esnafa 50 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor.

- Toplam 1312 adetlik iki konteynır kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor, bunlar iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecektir.

CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir

- Ortak bir acıyı devlete, hükümete, şahsıma karşı kullanmaya çalışanlara iki çift laf etmek istiyorum.

- Kendi sorumlu oldukları yerlerde İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir.

O inşaatlara siz izin vermediniz mi?

- İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili adımlarını müsaade etmedimiz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz?

- Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bunların sorumlusu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz.

- Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki ya hayır konuşun ya da susun. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın.